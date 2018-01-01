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Стаховский успешно стартовал на турнире в Кемпере

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Украинец вышел в 1/4 финала в парном разряде.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Сергей Стаховский успешно стартовал в парном разряде челленджера во французском Кемпере, на котором он выступает в паре с Адрианом Менендесом-Масейрасом.

Дуэт украинца и испанца в трех сетах одолел французов Хонатана Эйссерика и Кентена Гали (6:7 (5), 6:3, 10:6). Длительность матча составила 1 час и 35 минут.

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В четвертьфинале Саховский и Менендес-Масейрас сыграют с парой, которая окажется победителем встречи Андре Бегеманн/Рамиз Джунейд – Хубер Гуркач/Шымон Вальков.

Напомним, что в одиночном разряде украинский теннисист стартует со второго круга.

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Теги: Сергей Стаховский, ATP, Кемпер, парный разряд, теннис
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