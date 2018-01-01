Ястремская все же примет участие в матчах сборной Украины на Кубке Федераций

Украинская теннисистка достигла соглашения с Федерацией тенниса Украины.

Федерация тенниса Украины официально сообщила, что Даяна Ястремская сыграет за национальную сборную в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны, которые пройдут с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена-Гура.

Читай также: Вице-президент ФТУ: Агент Свитолиной и Ястремской настраивает их против игр за сборную

Как сообщает пресс-служба ФТУ, представители организации провели переговоры с отцом Ястремской и достигли договоренности по поводу ее выступления в Польше.

Источник отмечает, что они устранили все недоразумения, а Даяна выразила искреннее желание сыграть за сборную Украины.

Таким образом, наша команда в Польше будет выступать следующим составом: Леся Цуренко, Екатерина Козлова, Марта Костюк, Надежда Киченок и Даяна Ястремская.

Ранее ФТУ заявила, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сыграют за сборную Украины из-за финансовых условий, выдвинутых агентом теннисисток.

В то же время первая ракетка Украины заявила, что она не сыграет из-за травмы, и выразила удивление заявлением Федерации тенниса.

Ранее сообщалось, что агент теннисисток назвал представителей Федерации некомпетентными.