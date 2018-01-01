Агент Свитолиной и Ястремской: Представители Федерации некомпетентны

Стефан Гуров обвинил представителей Федерации тенниса Украины в отсутствии уважения к игрокам.

Разговоры вокруг отказа украинских теннисисток выступать за сборную Украины не утихают. Агент Элины Свитолиной и Даяны Ястремской Стефан Гуров высказал свое мнение по поводу данной ситуации.

“Забавно видеть, что представители Федерации тенниса демонстрируют плебейские манеры и переходят на личности, пытаясь таким образом отвлечь внимание общественности Украины от собственной некомпетентности.

Давайте пройдемся по порядку. Федерация обвиняет меня в завышенных финансовых запросах для Элины Свитолиной? Пусть предъявят свои доказательства. Никто из Федерации не общался со мной, как они могут знать, что и кому я говорил?

Читай также: Свитолина: Удивлена заявлением, что я не сыграю за сборную Украины из-за денег

Свитолина планировала играть за сборную еще с прошлого года и в ее случае вопрос финансов не мог стоять ребром никаким образом и не был ключевым. Это неправда. Правда в том, что есть травма которая не дает возможности сыграть и после консультации с врачами Элина решила, что не хочет подводить команду.

По Даяне Ястремской была договоренность, что она не будет задействована во всех четырех игровых днях, поскольку она еще очень молода и ее здоровье нужно беречь. Такая договоренность была изначально. Но после того как ФТУ узнала, что Свитолина не сможет сыграть они отказались от этой договоренности и заявили, что она будет играть четыре матча и решающую пару если понадобится.

Я считаю, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на руководителях Федерации тенниса Украины, которые не захотели идти на контакт и услышать игроков. У них нет никакого уважения к теннисистам. Только ультиматумы!", - написал Гуров на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее руководство Федерации тенниса Украины заявило, что агент украинок настраивает их не играть за сборную.