Свитолина: Удивлена заявлением, что я не сыграю за сборную Украины из-за денег

Первая ракетка Украины напомнила, что у нее есть травма, полученная на мэйджоре в Мельбурне.

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на заявление Федерации тенниса Украины о том, что ее агента не устроили финансовые условия выступления спортсменки за национальную команду на Кубке Федераций.

Первая ракетка Украины отметила, что главная причина ее отсутствия в сборной - травма, полученная во время турнира Большого Шлема в Австралии.

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“С удивлением прочитала заявление ФТУ о том, что не сыграю в Польше из-за денег. Безусловно, со стороны моего агента были переговоры с представителями сборной и это стандартная мировая практика, но финансы не были и не могли быть ключевым моментом в вопросе выступления за сборную.

К сожалению, ФТУ, сфокусировавшись на финансовом вопросе, видимо не услышала информацию о моей травме.

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Последние три матча в Мельбурне дались мне очень сложно из-за травмы и мы очень долго взвешивали все за и против моего участия в Кубке Федерации, но советы врачей были однозначными. Выход на корт в Польше может усугубить повреждение и крайне негативно сказаться на дальнейшем сезоне.

Еще минимум неделю мне не рекомендуется тренироваться. Мне очень жаль, что я не смогу помочь команде в Польше, но я прошу уважать мое решение и не делать в такой ситуации лишний пиар“, - написала Свитолина на своей странице в Facebook.

Напомним, в Польше с 6-го по 9-е февраля состоятся матчи Кубка Федераций, где наша сборная сыграет с Болгарией, Швецией и Эстонией.

Недавно стало известно, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сыграют за сборную Украины. ФТУ заявила, что это связано с финансовыми условиями агента теннисисток. В то же время Свитолина заявила, что пропустит матчи из-за травмы.

Отмечалось, что агент украинок настраивает их против игр за сборную Украины.