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Фанаты разглядели на рентгеновском снимке Маррея его пенис

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Энди Маррей рассказал о проведенной операции и поделился с поклонниками рентгеновским снимком.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Известному британскому теннисисту Энди Маррею сделали повторную операцию на бедре.

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Экс-первая ракетка мира рассказал об этом своим поклонникам в Instagram, прикрепив к публикации рентгеновский снимок своего тазобедренного сустава. Это фото вызвало фурор в Сети - фанаты детально рассмотрели снимок, и заметили на нем не только кости Маррея, но и его пенис.

"Спасибо Энди Маррею, который сегодня показал на рентгеновском снимке всему миру свой пенис", - написала одна из пользователей сети Twitter.

"Можете посмотреть на верхнюю часть его члена", - написал другой фанат.

Напомним, из-за серьезной травмы Энди Маррей решил завершить карьеру в текущем сезоне.

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Теги: теннис, Энди Маррей, операция, фото, рентген, соцсети, фанаты, прикол
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    29.01.2019, 16:42
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Колишній-східняк
Это же как надо хотеть, чтобы это увидеть...
Boxerogos    29.01.2019, 16:38
Оценка:  0
Boxerogos
Европейцы,вне зависимости от пола,всегда смотрят на чужой пенис в предвкушении...
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