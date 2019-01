Фанаты разглядели на рентгеновском снимке Маррея его пенис

Известному британскому теннисисту Энди Маррею сделали повторную операцию на бедре.

Экс-первая ракетка мира рассказал об этом своим поклонникам в Instagram, прикрепив к публикации рентгеновский снимок своего тазобедренного сустава. Это фото вызвало фурор в Сети - фанаты детально рассмотрели снимок, и заметили на нем не только кости Маррея, но и его пенис.

"Спасибо Энди Маррею, который сегодня показал на рентгеновском снимке всему миру свой пенис", - написала одна из пользователей сети Twitter.

Huge thanks to Andy Murray for sending the world an X-Ray dick pic this morning! pic.twitter.com/99vZpigiqc

"Можете посмотреть на верхнюю часть его члена", - написал другой фанат.

You can see the top of his dick 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 or that just Andy Murray https://t.co/juoByGlyVn