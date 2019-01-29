Фанаты разглядели на рентгеновском снимке Маррея его пенис
Известному британскому теннисисту Энди Маррею сделали повторную операцию на бедре.
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Экс-первая ракетка мира рассказал об этом своим поклонникам в Instagram, прикрепив к публикации рентгеновский снимок своего тазобедренного сустава. Это фото вызвало фурор в Сети - фанаты детально рассмотрели снимок, и заметили на нем не только кости Маррея, но и его пенис.
"Спасибо Энди Маррею, который сегодня показал на рентгеновском снимке всему миру свой пенис", - написала одна из пользователей сети Twitter.
Huge thanks to Andy Murray for sending the world an X-Ray dick pic this morning! pic.twitter.com/99vZpigiqc— Rachey (@BettyBlue168) 29 января 2019 г.
"Можете посмотреть на верхнюю часть его члена", - написал другой фанат.
You can see the top of his dick 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 or that just Andy Murray https://t.co/juoByGlyVn— The Real Duke of Sussex (@tworudemedia) 29 января 2019 г.
Напомним, из-за серьезной травмы Энди Маррей решил завершить карьеру в текущем сезоне.
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