Костюк пробилась во второй круг турнира серии ITF в Австралии

Украинская теннисистка обыграла представительницу Китая.

Украинка Марта Костюк успешно стартовала на турнире Международной федерации тенниса (ITF) Neville-Smith Forest Products Launceston International в австралийском Лонсестоне.

В матче первого круга 16-летняя теннисистка победила китаянку Ван Сию со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 11 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Костюк поборется с экс-украинкой Мариной Заневской из Бельгии, которая обыграла испанку Сильвию Солер Эспиносу - 6:4, 5:7, 6:2.

Ранее Костюк оступилась во втором круге турнира Берни и не сумела защитить тутул.