Костюк пробилась во второй круг турнира серии ITF в Австралии
Украинская теннисистка обыграла представительницу Китая.
Украинка Марта Костюк успешно стартовала на турнире Международной федерации тенниса (ITF) Neville-Smith Forest Products Launceston International в австралийском Лонсестоне.
В матче первого круга 16-летняя теннисистка победила китаянку Ван Сию со счетом 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 11 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований Костюк поборется с экс-украинкой Мариной Заневской из Бельгии, которая обыграла испанку Сильвию Солер Эспиносу - 6:4, 5:7, 6:2.
Ранее Костюк оступилась во втором круге турнира Берни и не сумела защитить тутул.
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