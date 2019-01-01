Вице-президент ФТУ: Агент Свитолиной и Ястремской настраивает их против игр за сборную

Евгений Зукин рассказал о подробностях конфликта.

Сборная Украины по теннису в феврале встретится со сборной Швеции в рамках Кубка Федерации. На этот раз национальной команде не смогут помочь Элина Свитолина и Даяна Ястремская, агент которых выставил непосильные для федерации финансовые требования.

Вице-президент и исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин поделился своим мнением по поводу сложившейся ситуации и отметил, что виновным в ней считает агента теннисисток Стефана Гурова.

"Конечно, мы разговаривали и с игроками. С агентами мы стараемся в принципе не разговаривать. Непосредственно Стефан Гуров, видимо, плохо понимает по-русски и постоянно вмешивается в эти переговоры. Очевиден факт, что с теми, с кем работает Гуров, договориться не получается. А с другими людьми мы всегда договариваемся. Какое совпадение. Для меня лично очевидно, кто является инициатором такой ситуации.

Мы действительно никогда ни с кем стараемся не конфликтовать. Но любому терпению приходит конец. Мое личное мнение на данный момент, что за этим всем стоит их агент, который настраивает против игр за сборную Украины. Выступления за страну должны быть, на мой взгляд, честью для каждого спортсмена" - цитирует Зукина Большой теннис Украины.

Ранее Элина Свитолина назвала причину, по которой она не сможет выступить на Кубке Федерации.