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Свитолина назвала причину, по которой она не сможет выступить на Кубке Федерации

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Повреждение не позволит украинской теннисистке сыграть на хорошем уровне.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила свой отказ играть за национальную команду на Кубке Федерации, который пройдет в Польше.

“С грустью говорю, что после долгих консультаций с врачами, я приняла очень непростое решение пропустить поединки сборной Украины, которые состоятся в Польше. Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах.

Но, полученное в Австралии повреждение не позволяет мне пока начать тренироваться и, увы, я не смогу выступить на своем уровне. В данной ситуации самое меньшее, чего бы я хотела, это подвести нашу команду на корте.

Держим кулаки за нашу сборную! У нас дружная и сильная команда, и я верю, что мы можем преодолеть этот тяжелый этап“, - написала теннисистка на своей странице в Facebook.

Накануне Федерация тенниса Украины сообщила, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская не выступят за Украину из-за выдвинутых их агентом финансовых условий.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Кубок Федерации
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Источник: www.facebook.com

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