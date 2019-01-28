Свитолина и Монфис будут жертвовать по 100 долларов детям за каждый эйс
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд французский теннисист Гаэль Монфис запустили благотворительную акцию на помощь детям.
Теннисисты в течение следующих двух турниров будут жертвовать по 100 долларов за каждый свой эйс.
Деньги поступят в одну из одесских детских клиник.
"Мы решили внести свой вклад в благое дело. Во время наших следующих 2 турниров мы будем жертвовать 100 долларов за каждый эйс, чтобы помочь детям. Все это направится в больницу в Одессе. Каждый из нас может внести свой вклад, вместе мы можем все изменить!", - написано в сообщении на странице пары в Instagram.
We have decided to contribute to a good cause. During our next 2 tournaments we will donate 100USD for each ACE to help children. All of it goes to hospital in Odessa, Ukraine 🇺🇦 🧒👧. Each of us can make a difference , together we can make a change! #Speadkindness GEMSforLifes 🧩🧩 Мы решили сделать этот мир чуточку лучше и помочь детям. В течение следующих 2 турниров мы будем жертвовать на благотворительность 100 долларов США за каждый успешный эйс. Все вырученные деньги будут перечислены больнице в Одессе, Украина 🇺🇦 🧒👧. Каждый способен сделать свой вклад, но лишь вместе мы добьемся кардинальных изменений! 🧩🧩
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