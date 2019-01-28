Свитолина и Монфис будут жертвовать по 100 долларов детям за каждый эйс

Украинская теннисистка и ее бойфренд инициировали благотворительную акцию.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд французский теннисист Гаэль Монфис запустили благотворительную акцию на помощь детям.

Теннисисты в течение следующих двух турниров будут жертвовать по 100 долларов за каждый свой эйс.

Деньги поступят в одну из одесских детских клиник.

"Мы решили внести свой вклад в благое дело. Во время наших следующих 2 турниров мы будем жертвовать 100 долларов за каждый эйс, чтобы помочь детям. Все это направится в больницу в Одессе. Каждый из нас может внести свой вклад, вместе мы можем все изменить!", - написано в сообщении на странице пары в Instagram.