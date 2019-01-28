Свитолина и Ястремская не выступят за Украину на Кубке Федерации из-за финансовых условий

Федерация тенниса Украины не может выполнить условия, выдвинутые агентом спортсменок.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не помогут национальной сборной на Кубке Федерации, сообщает Федерация тенниса Украины.

“Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на достигнутые между сторонами предварительные договоренности, не сыграют за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обоих теннисисток Стефаном Гуровым.

Не секрет, что все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известный игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета федерации.

Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины.

Напоследок хотим выразить благодарность Лесе Цуренко, Катерине Козловой, Марте Костюк и Надежде Киченок, которые скорректировали личные планы в соответствии с потребностями национального спорта и будут выступать в составе сборной Украины“, - сказано в официальном заявлении ФТУ.

Напомним, матчи пройдут с 6 по 9 февраля. Сборная Украины сыграет с Болгарией, Эстонией и Швецией.

Ранее сообщалось, что Ястремская без проблем вышла во второй круг турнира в Хуахине.