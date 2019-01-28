Переключиться на мобильную версию

Свитолина и Ястремская не выступят за Украину на Кубке Федерации из-за финансовых условий

Комментариев: 1
Федерация тенниса Украины не может выполнить условия, выдвинутые агентом спортсменок.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не помогут национальной сборной на Кубке Федерации, сообщает Федерация тенниса Украины.

“Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на достигнутые между сторонами предварительные договоренности, не сыграют за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обоих теннисисток Стефаном Гуровым.

Не секрет, что все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известный игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета федерации.

Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины.

Напоследок хотим выразить благодарность Лесе Цуренко, Катерине Козловой, Марте Костюк и Надежде Киченок, которые скорректировали личные планы в соответствии с потребностями национального спорта и будут выступать в составе сборной Украины“, - сказано в официальном заявлении ФТУ.

Напомним, матчи пройдут с 6 по 9 февраля. Сборная Украины сыграет с Болгарией, Эстонией и Швецией.

Ранее сообщалось, что Ястремская без проблем вышла во второй круг турнира в Хуахине.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Даяна Ястремская
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.ftu.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.01.2019, 19:52
Оценка:  0
гость
И кто им не даёт денег а? Не пейсатые шахматисты?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь