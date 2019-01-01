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Ястремская без проблем вышла во второй круг турнира в Хуахине

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Украинка победила представительницу Нидерландов.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась во второй круг турнира в Хуахине (Тайланд).

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В первом раунде за 54 минуты она обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счетом 6:0, 6:3.

Ястремская трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы ни одного эйса и брейка, а также 4 двойные ошибки.

За путевку в четвертьфинал турнира украинка встретится с победительницей матча между китаянкой Шуай Пен и Хлоэ Паке из Франции.

Другая украинка Катерина Козлова также выиграла свой стартовый матч на турнире, обыграв швейцарку Конни Перрен со счетом 6:4, 3:6, 6:3. В следующем раунде Козлова встретится с австралийкой Айлой Томлянович.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Катерина Козлова
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