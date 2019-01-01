Стаховский поучаствует в турнире ATP во Франции
Украинский теннисист выступит на челленджере в Кемпере.
Сергей Стаховский станет участником челленджера ATP, который пройдет в французском городе Кемпере.
Украинец стал восьмым сеяным на турнире и первый свой поединок проведет в рамках второго круга.
Читай также: Джокович: Стаховский очень много сделал для политической стороны тенниса
Соперником Стаховского станет победитель матча между Маттео Донати и Лукасом Мидлером.
Также Сергей выступит в парном разряде вместе с Адрианом Менендесом-Масейрасом.
Предыдущим турниром, на котором выступал первая ракетка Украины, был ATP Open de Rennes, где ему удалось дойти до второго раунда.
Полная версия правил