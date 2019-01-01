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Стаховский поучаствует в турнире ATP во Франции

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Украинский теннисист выступит на челленджере в Кемпере.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Сергей Стаховский станет участником челленджера ATP, который пройдет в французском городе Кемпере.

Украинец стал восьмым сеяным на турнире и первый свой поединок проведет в рамках второго круга.

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Соперником Стаховского станет победитель матча между Маттео Донати и Лукасом Мидлером.

Также Сергей выступит в парном разряде вместе с Адрианом Менендесом-Масейрасом.

Предыдущим турниром, на котором выступал первая ракетка Украины, был ATP Open de Rennes, где ему удалось дойти до второго раунда.

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Теги: Сергей Стаховский, ATP, Кемпер, теннис
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