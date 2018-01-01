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Джокович: Надаль показал всему миру, что такое "дух борьбы"

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Серб поделился впечатлениями от победы на Australian Open.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свою победу над Рафаэелем Надалем в финале турнира Australian Open.

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"Хотелось бы поблагодарить Надаля за великолепную игру. Сегодня был непростой матч. Рафаэль вернулся после травмы, и сегодня он показал мне и всем моим коллегам что такое "дух борьбы" и умение держать удар.

Как и у Надаля, у меня было много травм, и 12 месяцев назад я перенес операцию. Однако сегодня мне удалось выиграть титул на Australian Open. Три выигранных турнира из четырех - это невероятный успех для меня. Я очень благодарен своей команде за поддержку.", - цитирует Джоковича портал Australian Open.

Напомним, накануне Джокович в 7-ой раз в карьере стал победителем Australian Open, одолев в трех сетах Рафаэля Надаля.

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Теги: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Australian Open, ATP, теннис
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