Надаль: Джокович показал невероятный уровень тенниса
Испанский теннисист прокомментировал свое поражение в финале Australian Open.
Серб Новак Джокович одолел Рафаэля Надаля и в седьмой раз в карьере выиграл турнир Australian Open.
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“Хочу поздравить Новака с этой великолепной победой. Джокович показал невероятный уровень тенниса сегодня и на протяжении всего турнира.
У меня сегодня был не самый лучший день. В последнее время меня преследовали травмы и я снимался с различных турниров. Я намерен усердно работать, чтобы в дальнейшем улучшить свой уровень игры.
Также хочу выразить отдельную благодарность организаторам турнира и спонсорам“, - приводит слова Надаля портал Australian Open.
Напомним, что Рафаэль Надаль уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open в трех сетах(6:3, 6:2, 6:3).
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