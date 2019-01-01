Джокович в седьмой раз выиграл Australian Open

Трех сетов хватило Джоковичу, чтобы деклассировать испанца, уничтожив всякую интригу.

Серб Новак Джокович выиграл очередной турнир Большого Шлема. В финале Australian Open теннисист уничтожил Рафаэдя Надаля.

На протяжении всего матча Джокович читал соперника, почти все розыгрыши оставались за сербом. Демонстрируя превосходную игру Джокович постоянно заставлял ошибаться соперника.

Трех сетов хватило сербу, чтобы деклассировать испанца, уничтожив всякую интригу.

На Открытом чемпионате Австралии Джокович выиграл все 7 финалов из 7.

Для Надаля это первый настолько унизительный финал. Это первый финальный поединок за титул, где испанцу не удалось выиграть ни сета.

В очных встречах Джокович теперь ведет у испанца 28-25.

Для Новака этот титул Большого Шлема стал 15-м в карьере, больше пока остается у Надаля и Федерера - 17 и 20 соответственно.

Australian Open. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:3, 6:2, 6:3