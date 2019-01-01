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Козлова и Ястремская выступят на турнире WTA в Хуахине

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Украинки сыграют в основной сетке соревнования.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Козлова сыграют в основной сетке турнира серии WTA International в Таиланде, который в этом году переехал из Тайбэя (Тайвань) в Хуахин. Об этом сообщает официальный сайт WTA. Ястремская получила на турнире восьмой номер посева.

В первом круге турнира обе спортсменки сыграют против победительниц квалификации. Имена своих первых соперниц узнают в воскресенье, когда завершатся все квалификационные матчи. 

Отметим, что Ястремская впервые попала в посев на турнире уровня WTA.

Ранее Диана прокомментировала свое участие на Australian Open-2019.

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Теги: Даяна Ястремская, Катерина Козлова, теннис, WTA
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