Козлова и Ястремская выступят на турнире WTA в Хуахине

Украинки сыграют в основной сетке соревнования.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Козлова сыграют в основной сетке турнира серии WTA International в Таиланде, который в этом году переехал из Тайбэя (Тайвань) в Хуахин. Об этом сообщает официальный сайт WTA. Ястремская получила на турнире восьмой номер посева.

В первом круге турнира обе спортсменки сыграют против победительниц квалификации. Имена своих первых соперниц узнают в воскресенье, когда завершатся все квалификационные матчи.

Отметим, что Ястремская впервые попала в посев на турнире уровня WTA.

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