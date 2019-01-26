Феноменальная Осака: За год японка добралась до 1-й строчки мирового рейтинга с 72-й

Наоми Осака станет первой ракеткой мира в 21 год.

Победительница Australian Open Наоми Осака не только выиграла очередной титул, но и с понедельника станет первой ракеткой мира.

21-летняя японка станет первой представительницей азиатских стран, которая возглавит мировой рейтинг. Стоит отметить феноменальное достижение Осаки, которая сумела совершить огромный скачок всего за год - с 72-й строчки на 1-е место.

Кроме того, японка стала первой спортсменкой, которая за год поднялась на вершину мирового рейтинга, находясь за пределами топ-20.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака в трех сетах обыграла чешку Петру Квитову.