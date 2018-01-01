Осака обыграла Квитову и стала победительницей Australian Open-2019

Также в финале турнира Большого Шлема определилось, кто со следующей недели станет первой ракеткой мира.

Японская теннисистка Наоми Осака стала триумфатором Открытого чемпионата Австралии-2019.

В финальном поединке японка в трех сетах обыграла чешскую спортсменку Петру Квитову - 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Четвертая ракетка мира совершила 9 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 14. Квитова по ходу поединка сделала 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 10.

Реакция Наоми Осаки на победу Getty Images

Таким образом, 21-летняя Осака стала первой представительницей Японии, которая выиграла Australian Open. До этого лишь одна азиатская теннисистка побеждала в Мельбурне - китаянка Ли На (2014 год).

Стоит отметить, что Наоми выиграла второй турнир Большого Шлема подряд - ранее она была триумфатором US Open-2018.

Наоми Осака во время торжественной церемонии Getty Images

Кроме того, победа в Австралии принесла Осаке не только титул, но и звание первой ракетки мира, которое она получит с понедельника в обновленном рейтинге WTA.

Смотрите результаты всех матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису на нашем сайте.

Напомним, что завтра, 27 января, состоится финал мужской сетки Australian Open, в котором за победу сразятся Новак Джокович и Рафаэль Надаль.