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Осака обыграла Квитову и стала победительницей Australian Open-2019

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Также в финале турнира Большого Шлема определилось, кто со следующей недели станет первой ракеткой мира.
Наоми Осака выиграла Australian Open
Наоми Осака выиграла Australian Open
Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака стала триумфатором Открытого чемпионата Австралии-2019.

В финальном поединке японка в трех сетах обыграла чешскую спортсменку Петру Квитову - 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Четвертая ракетка мира совершила 9 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 14. Квитова по ходу поединка сделала 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 10.

Реакция Наоми Осаки на победу
Реакция Наоми Осаки на победу
Getty Images

Таким образом, 21-летняя Осака стала первой представительницей Японии, которая выиграла Australian Open. До этого лишь одна азиатская теннисистка побеждала в Мельбурне - китаянка Ли На (2014 год).

Стоит отметить, что Наоми выиграла второй турнир Большого Шлема подряд - ранее она была триумфатором US Open-2018.

Наоми Осака во время торжественной церемонии
Наоми Осака во время торжественной церемонии
Getty Images

Кроме того, победа в Австралии принесла Осаке не только титул, но и звание первой ракетки мира, которое она получит с понедельника в обновленном рейтинге WTA.

Смотрите результаты всех матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису на нашем сайте.

Напомним, что завтра, 27 января, состоится финал мужской сетки Australian Open, в котором за победу сразятся Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

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Теги: теннис, Наоми Осака, Петра Квитова, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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