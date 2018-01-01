Снигур покинула юниорский Australian Open, проиграв в полуфинале
Украинка не смогла ничего противопоставить первой сеянной теннисистке.
Украинская теннисистка Дарья Снигур покинула розыгрыш юниорского Australian Open.
16-летняя украинка в полуфинальном матче турнира проиграла первой сеянной Кларе Таусон из Дании. Поединок продолжался один час и завершился уверенной победой датчанки – 4:6, 1:6.
Отметим, что для Снигур это был первый полуфинал в карьере в рамках юниорских турниров Большого Шлема.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы на турнире в Австралии.
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