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Снигур покинула юниорский Australian Open, проиграв в полуфинале

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Украинка не смогла ничего противопоставить первой сеянной теннисистке.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
btu.org.ua

Украинская теннисистка Дарья Снигур покинула розыгрыш юниорского Australian Open.

16-летняя украинка в полуфинальном матче турнира проиграла первой сеянной Кларе Таусон из Дании. Поединок продолжался один час и завершился уверенной победой датчанки – 4:6, 1:6.

Отметим, что для Снигур это был первый полуфинал в карьере в рамках юниорских турниров Большого Шлема.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы на турнире в Австралии.

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Теги: теннис, Дарья Снигур, Australian Open, юниоры, Большой шлем, Открытый чемпионат Австралии по теннису
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