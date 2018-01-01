Снигур покинула юниорский Australian Open, проиграв в полуфинале

Украинка не смогла ничего противопоставить первой сеянной теннисистке.

Украинская теннисистка Дарья Снигур покинула розыгрыш юниорского Australian Open.

16-летняя украинка в полуфинальном матче турнира проиграла первой сеянной Кларе Таусон из Дании. Поединок продолжался один час и завершился уверенной победой датчанки – 4:6, 1:6.

Отметим, что для Снигур это был первый полуфинал в карьере в рамках юниорских турниров Большого Шлема.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы на турнире в Австралии.