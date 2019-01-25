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Свитолина, Ястремская и Цуренко примут участие в турнире в Индиан-Уэллсе

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Сразу три украинки поборются за титул серии Мастерс.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Три лучшие теннисистки Украины примут участие в турнире серии Мастерс в Индиан-Уэллсе.

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Как сообщает пресс-служба турнира, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко будут бороться за титул на BNP Paribas Open. Отметим, что в мужской сетке турнира не будет представлено ни одного спортсмена из Украины.

В прошлом году победительницей турнира стала Наоми Осака. Именно японка выбила Элину Свитолину с розыгрыша Australian Open-2019.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина приняла участие в фотосессии для эротического календаря мужского журнала.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Индиан-Уэллс, Мастерс, турнир
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.01.2019, 20:36
Оценка:  0
гость
Свитолиной зачем? Пусть в журналах снимается.
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