Свитолина, Ястремская и Цуренко примут участие в турнире в Индиан-Уэллсе

Сразу три украинки поборются за титул серии Мастерс.

Три лучшие теннисистки Украины примут участие в турнире серии Мастерс в Индиан-Уэллсе.

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Как сообщает пресс-служба турнира, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко будут бороться за титул на BNP Paribas Open. Отметим, что в мужской сетке турнира не будет представлено ни одного спортсмена из Украины.

В прошлом году победительницей турнира стала Наоми Осака. Именно японка выбила Элину Свитолину с розыгрыша Australian Open-2019.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина приняла участие в фотосессии для эротического календаря мужского журнала.