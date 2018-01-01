Джокович - о Надале: Он мой главный соперник в карьере

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал предстоящий финал Открытого чемпионата Австралии.

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Australian Open-2019 сразится с испанцем Рафаэлем Надалем. В преддверии матча первая ракетка мира поделился своими ожиданиями.

“Рафа впечатляет своей игрой на протяжении всего турнира, не проиграв ни одного сета. Это его лучшая игра на харде. Я тоже неплохо себя проявил в последних матчах. Финал состоится в подходящий для нас момент, будет весело.

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Пообещаю одно - мы оба оставим все силы на корте. Думаю, это понравится зрителям. Я постараюсь сыграть также хорошо, как и до этого, но к Надалю нужен иной тактический подход. Наверное, он со своей стороны тоже пересмотрит игру.

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Надаль - главный соперник в моей карьере. Мы так часто с ним встречались, у нас были эпические матчи. Могу выделить почти шестичасовой финал в 2012 году. Надеюсь, в этот раз мы сыграем быстрее. Финал получится хорошим“, - приводит слова Джоковича пресс-служба Australian Open.

Вашему вниманию также полное расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2019.