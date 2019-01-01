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Циципас: Надаль обладает талантом, которого я не встречал у других спортсменов

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Грек считает, что игра Надаля - это теннис другого измерения.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свое поражение от испанца Рафаэля Надаля в рамках полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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“Это теннис из какого-то абсолютно иного измерения. Ты не можешь поймать ритм, Надаль играет в стиле, который значительно отличается от всего того, что предлагают другие теннисисты.

Он обладает талантом, которого я не встречал у других спортсменов. Рафа заставляет тебя играть плохо“, - цитирует Циципаса ESPN.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Australian Open
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Источник: ESPN

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