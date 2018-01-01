Снигур впервые в карьере вышла в полуфинал юниорского турнира Большого Шлема
Юная украинка достигла нового этапа в своей карьере.
Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла представительницу Таиланда Мананчаю Савангкаву в рамках четвертьфинального матча юниорского Australian Open.
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Поединок продолжался практически час и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу украинки. В полуфинале турнира Снигур сыграет с Кларой Таусон из Дании.
Стоит отметить, что для 16-летней украинки это будет первый полуфинал юниорского турнира Большого Шлема. До этого она добиралась только до второго круга юниорского US Open.
Отметим, что в основной сетке Australian Open лучшей из украинок была Элина Свитолина, которая дошла до четвертьфинала мэйджора, но уступила Наоми Осаке.
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