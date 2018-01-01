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Квитова: Странно быть в финале после нападения, когда я не верила, что смогу играть

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Чешская теннисистка прокомментировала свой выход в финал Открытого чемпионата Австралии.
Петра Квитова
Петра Квитова
Getty Images

Теннисистка из Чехии Петра Квитова обыграла американку Даниэль Коллинс в полуфинале Australian Open и вышла в свой третий в карьере финал турнира Большого Шлема.

"Честно говоря, я все еще не могу поверить, что я попала в финал. Это немного странно для меня, ведь я даже не была уверена, что смогу снова держать ракетку в руке и играть.

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Это был неприятный опыт из-за физической и эмоциональной травм. Мне понадобилось много времени, чтобы перестать бояться и снова доверять людям. Я долгое время после нападения не могла оставаться в помещении одна.

Мне пришлось много работать над рукой - терапия, восстановление. У меня была цель и я приложила все усилия, чтобы ее достичь. Это было сложное время, это был непростой путь, но теперь я снова в финале Большого Шлема", - цитирует Квитову официальный сайт Australian Open.

В финале Квитова сыграет с теннисисткой из Японии Наоми Осакой, а победительница возглавит мировой рейтинг WTA. Со всеми результатами Australian Open можно ознакомиться здесь.

Напомним, на Петру Квитову напали с ножом в декабре 2016-го года в ее собственной квартире. из-за травмы она не играла пол года и впервые после того инцидента попала в финал турнира Большого Шлема.

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Теги: теннис, Петра Квитова, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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