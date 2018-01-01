Квитова впервые после жестокого нападения с ножом вышла в финал турнира Большого Шлема

Чешская теннисистка впервые после того, как ее порезали ножом, сумела дойти до финала мэйджора.

Представительница Чехии Петра Квитова в полуфинале Открытого чемпионата Австралии без проблем расправилась с соперницей из США Даниэль Коллинс - 7:6, 6:0.

Таким образом, Квитова вышла в третий финал турнира Большого Шлема. Два предыдущих были на Уимблдоне, и Квитова сумела их выиграть.

Стоит сказать, что это первый финал чешки после жестокого нападения на спортсменку в декабре 2016-го года в ее собственной квартире, во время которого ей ножом порезали игровую левую руку. После этой травмы Квитова пол года не могла играть в теннис.

В финальном матче Квитова сыграет с японкой Наоми Осакой. Стоит отметить, что победительница мэйджора в Мельбурне станет новой первой ракеткой мира.

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