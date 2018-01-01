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Костюк оступилась во втором круге турнира в Берни и не сумела защитить титул

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Украинка в двух сетах проиграла сопернице из Китая.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк (№116 WTA) вылетела с хардового турнира в австралийском Берни.

16-летняя украинка во втором круге соревнований уступила представительнице Китая Кси Ю Ванг (№206 WTA) со счетом 4:6, 1:6.

В самом начале Костюк повела со счетом 2:0, но потом потеряла контроль и проиграла 5 геймов подряд. Она сократила отставание до одного гейма, но соперница сделала брейк. Во втором сете девушки по очереди взяли подачи друг друга, но потом Марта опять проиграла 5 геймов подряд.

Напомним, в первом круге турнира Марта Костюк обыграла представительницу Тайваня Чжан Кайчжэнь.

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Теги: теннис, Марта Костюк, Берни, турнир, Австралия
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