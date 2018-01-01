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Тренер Уильямс: Даже если бы Серена обыграла Плишкову, она бы снялась с турнира

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Патрик Муратоглу уверен, что полученная его подопечной травма повлияла на исход четвертьфинала Australian Open.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу считает, что именно травма в четвертьфинальном матче против Каролины Плишковой помешала его подопечной одержать победу.

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“Серена не пыталась помешать Плишковой, когда у нее все получалось, это не в ее характере. У нее действительно была травма, но она не стала пользоваться помощью врача. Думаю, она уже тогда поняла, что турнир для нее закончен.

Она бы могла забинтовать ногу и довести матч до победы. Но она почувствовала, что не сможет сыграть завтра из-за травмы. Она бы снялась с турнира. Это единственное объяснение случившегося“, - приводит слова Муратоглу Daily Express.

Серена Уильямс получила травму лодыжки
Серена Уильямс получила травму лодыжки
Getty Images

Напомним, Каролина Плишкова в решающем сете вырвала победу у Серены Уильямс, выйдя в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. 

Со всеми результатами Australian Open можно ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, Патрик Муратоглу, Серена Уильямс, Каролина Плишкова, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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