Тренер Уильямс: Даже если бы Серена обыграла Плишкову, она бы снялась с турнира

Патрик Муратоглу уверен, что полученная его подопечной травма повлияла на исход четвертьфинала Australian Open.

Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу считает, что именно травма в четвертьфинальном матче против Каролины Плишковой помешала его подопечной одержать победу.

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“Серена не пыталась помешать Плишковой, когда у нее все получалось, это не в ее характере. У нее действительно была травма, но она не стала пользоваться помощью врача. Думаю, она уже тогда поняла, что турнир для нее закончен.

Она бы могла забинтовать ногу и довести матч до победы. Но она почувствовала, что не сможет сыграть завтра из-за травмы. Она бы снялась с турнира. Это единственное объяснение случившегося“, - приводит слова Муратоглу Daily Express.

Серена Уильямс получила травму лодыжки Getty Images

Напомним, Каролина Плишкова в решающем сете вырвала победу у Серены Уильямс, выйдя в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

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