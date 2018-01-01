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Плишкова: Наверное, такое случается раз в жизни

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Чешка поделилась впечатлениями от матча с Сереной Уильямс.
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Getty Images

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свой выход в полуфинал турнира Australian Open.

“Разумеется, без везения не обошлось. Такое случается, возможно, раз в жизни. Но я ухватилась за этот шанс. Подумала, что какая уже разница, можно хоть один гейм еще отыграть. Много всего произошло в остальных геймах, но смысл в том, что я увидела шанс и вцепилась в него.
 

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Я верила, что смогу победить. Я вышла на корт с мыслями об этом и сразу получила шанс. Возможно, моя соперница такого не ожидала. Но в любом случае считаю свой настрой сегодня своей главной победой“, – цитирует Плишкову Australian Open.

В полуфинале чешская теннисистка сыграет с Наоми Осакой. В случае победы на турнире Плишкова станет первой ракеткой мира.

Напомним, что Каролине Плишковой удалось совершить камбэк в матче против Серены Уильямс и выйти в полуфинал Australian Open.

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Теги: Каролина Плишкова, Серена Уильямс, Australian Open, теннис
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