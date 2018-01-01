Серена Уильямс: Плишкова играла в свой лучший теннис

Американка похвалила действия своей соперницы.

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свое поражение чешке Каролине Плишковой в рамках четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии.



"Моя лодыжка в порядке. Честно говоря, я ненавижу вызывать врача. И в тот момент я не чувствовала, что мне это нужно, или это поможет. Так что я просто продолжала играть.

Каролина начала играть блестяще начиная со счета 5:1, 40:30. Я никогда не видела ничего подобного. Не могу сказать, что делала что-то не так. Я оставалась агрессивной. Просто она играла в свой лучший теннис", - цитирует Уильямс официальный сайт турнира.