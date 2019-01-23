Костюк стартовала с победы на турнире в Австралии

Украинская теннисистка начала защиту титула.

Украинка Марта Костюк победила в матче первого раунда на турнире ITF в австралийском Берни, который выиграла в прошлом году.

Она обыграла Кай-Чен Чанг из Китайского Тайбэя со счетом 6:3, 6:4.

В первом сете Марта выигрывала 2:0 и 5:2, доведя сет до победы. Во втором сете Костюк также уверенно начала, выигрывая 4:0 и 5:1, после этого соперница довела счет до 5:4, но после этого Костюк подала на матч.

Во втором раунде турнира Костюк сыграет с китаянкой Сю Ван.