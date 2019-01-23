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Свитолина: Мне нужно просканировать шею, чтобы выяснить, почему она меня беспокоит

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Украинка рассказала о проблемах со здоровьем.
Элина Свитолина во время медицинского тайм-аута
Элина Свитолина во время медицинского тайм-аута
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от Наоми Осаки в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии.

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"К сожалению, я не смогла сыграть так, как хотела. Наоми Осака показала хорошую игру, лучше, чем я. Очень жаль, что я не смогла сегодня сыграть с ней на одном уровне. Поэтому она и победила.

У меня с начала турнира болело то одно, то другое. Боль то уходила, то возвращалась. Сегодня, к сожалению, было хуже, чем я ожидала. Это нормально - испытывать физическое напряжение по ходу Шлема, но сегодня я не смогла с ним справиться.

Это шея или плечо? Оба понемногу. Сейчас мне понадобится просканировать шею, чтобы выяснить, почему она меня беспокоит. Это очень чувствительный момент и нужно быть осторожной. Ведь это только начало сезона и мне бы не хотелось еще сильнее травмироваться.

У меня с начала турнира с ней проблемы. Во время матча тоже. У меня что-то типа судорог было. Там внутри происходит движение, когда я поворачиваю голову. Позвоночник двигается и иногда зажимает нерв. Иногда меньше, иногда сильнее. Я переживаю, потому что нагрузки большие, и в теннисе ты делаешь много разных движений", - цитирует украинку пресс-служба Australian Open.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Australian Open
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Источник: ausopen.com

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