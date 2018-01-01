Плишкова сделала камбэк в решающем сете и вышла в полуфинал Australian Open

Представительница Чехии выиграла у американки Серены Уильямс.

Чешка Каролина Плишкова в сложном поединке смогла вырвать победу у Серены Уильямс 6:4, 4:6, 7:5 и пробилась в полуфинал Australian Open.

Плишкова в третьем сете уступала 1:5, но отыграла четыре матчбола прежде чем реализовать свой третий.

Стоит отметить, что Уильямс, подавая на матч при 5:1, на одном из матчболов подвернула левую ногу и после этого испытывала проблемы с передвижением.

В полуфинале Каролина Плишкова сыграет с Наоми Осакой, которая в четвертьфинале победила украинку Элину Свитолину.