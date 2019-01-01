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Стаховский вышел во второй раунд турнира АТР в Ренне

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Украинский теннисист обыграл представителя Франции.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский с победы стартовал на турнире ATP Open de Rennes во французском Ренне.

В первом круге украинец одержал волевую победу над французом Эваном Фюрнессом - 4:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Матч продолжался 2 часа 9 минут.

На тайбрейке решающей партии Стаховский не воспользовался преимуществом (6:4), но взял три очка подряд со счета 6:7.

Во втором круге Стаховский встретится с победителем матча Норберт Гомбош (Словакия) - Маркос Багдатис (Кипр).

Ранее сообщалось, что Стаховский зачехлил ракетку, не сумев пробиться в основую сетку Australian Open.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, ATP
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