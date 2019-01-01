Украинка Снигур завоевала путевку в третий круг юниорского Australian Open

Юная теннисистка впервые в карьере вышла в третий раунд турнира Большого Шлема.

Украинская теннисистка Дарья Снигур в двух сетах одолела соперницу из Франции Людмилу Беншейх во втором круге юниорского Australian Open.

Читай также: Украинка Снигур выиграла турнир серии ITF

Поединок продолжался почти полтора часа и завершился уверенной победой 16-летней украинки - 6:4, 7:6. В следующем раунде Снигур сразится с Эммой Наварро из США.

Украинка впервые в карьере достигла этой стадии турнира. Ранее самым лучшим достижением Снигур на турнирах Большого Шлема был выход во второй круг юниорского US Open.

Отметим, что в основной сетке женского одиночного разряда Australian Open выступает первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в четвертьфинале сразится с японкой Наоми Осакой.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Открытого чемпионата Австралии.