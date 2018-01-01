Циципас: Когда сказал, что хочу попасть в полуфинал, то сам считал себя сумасшедшим

Молодой грек поделился эмоциями от первого выхода в полуфинал турнира Большого Шлема.

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четырех сетах вырвал победу у испанского спортсмена Роберто Баутисты-Агуты и завоевал путевку в полуфинал Australian Open. После поединка 20-летний грек поделился своими эмоциями.

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“То, что случилось, похоже на сказку. Я долго шел к этому результату, и это эмоциональный момент, но не прям, чтобы очень, ведь я для этого много работал. В начале года я сказал, что хочу дойти до полуфинала турнира Большого шлема. В тот момент я сам считал себя сумасшедшим, а теперь я здесь.

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Тяжелее мне было не играть, а готовиться к матчу. Пресса разбушевалась после моей победы над Федерером, это привлекло много внимания. Я сфокусировался на четвертьфинале и доказал, что мой прошлый успех не был случайностью“, - цитирует Циципаса пресс-служба турнира.

Отметим, что в полуфинале Стефанос сразится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) / Рафаэль Надаль (Испания). Со всеми результатами Australian Open можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что Стефанос Циципас стал самым молодым полуфиналистом турниров Большого Шлема после Новака Джоковича.