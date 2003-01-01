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Циципас – самый молодой полуфиналист турнира Большого Шлема после Джоковича

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Грек впервые в карьере примет участие в полуфинале мэйджора.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого Шлема.

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20-летний грек в четвертьфинальном матче Australian Open обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6. Стоит отметить, что до этого Циципас выбил из турнира действующего чемпиона австралийского мэйджора швейцарца Роджера Федерера.

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Таким образом, Циципас стал самым молодым полуфиналистом турнира Grand Slam после Новака Джоковича на US Open-2007. А на Australian Open он стал самым молодым полуфиналистом с 2003 года, когда в четверку лучших вышел Энди Роддик.

В полуфинале греческий теннисист сразится с победителем пары Фрэнсис Тиафо / Рафаэль Надаль.

С полным расписанием и результатами матчей Открытого чемпионата Австралии можно ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, Стефанос Циципас, Открытый чемпионат Австралии по теннису, ATP, Australian Open
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Источник: sport.bigmir.net

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