Джокович впервые за три года пробился в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка мира после нескольких неудач все же сумел преодолеть четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче четвертого раунда Australian Open сербский теннисист Новак Джокович сумел справиться с россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 6:7 (5), 6:2, 6:3).

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Таким образом, первая ракетка мира впервые за три сезона сумел дойти до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Стоит сказать, что Джокович - шестикратный победитель мэйджора в Мельбурне.

В четвертьфинале Джоковича ожидает серьезный соперник - японец Кей Нисикори, который сумел отыграться с 0:2 по сетам и вырвать победу у испанца Пабло Карреньо-Бусты. Со всеми результатами Australian Open можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Новак точно сохранит за собой первую строчку мирового рейтинга ATP.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина может стать первой в рейтинге WTA.