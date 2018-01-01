Зверев - о разбитой ракетке: Вы раньше смотрели мои матчи? Посмотрите

Александр Зверев отметил, что ему помогло то, как он выплеснул эмоции на ракетку.

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свое поражение канадцу Милошу Раоничу (1:6, 1:6, 6:7(5)) в матче четвертого круга Australian Open, а также рассказал о разбитой ракетке.

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"Я сыграл просто ужасно, особенно в первых двух сетах. Трудно выделить что-то одно, в чем была проблема. Я отвратительно подавал, плохо играл с задней линии. Против такого сильного соперника тяжело оправится от такого начала.

Мне полегчало, когда я разбил ракетку. Я был зол и выплеснул весь негатив. Часто ли я бью ракетки? А вы мои матчи раньше смотрели? Посмотрите.

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Еще в первом сете я понял, что не могу играть в свой теннис, когда он во второй раз взял мою подачу. Конечно, я старался, и только к третьему сету немного улучшил игру, но было поздно. К тому же, всю неделю у меня не идет вторая подача. Нет ритма, пытаюсь его найти.

Межсезонье было коротким, почти не отдохнул. Но такова жизнь теннисиста. Сейчас я расстроен, но не в депрессии. Это теннис, а не апокалипсис. Впереди новые матчи", - приводит слова Зверева пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

Александр Зверев с разбитой ракеткой Getty Images

Напомним, Александр Зверев яростно побил по корту своей ракеткой, чем напугал болл-боя.