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Халеп - о поражении Серене Уильямс: У меня было ощущение, что я попала под поезд

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Первая ракетка мира прокомментировала свой вылет с Открытого чемпионата Австралии.
Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Румынская теннисистка Симона Халеп подвела итоги матча против Серены Уильямс в четвертом круге Australian Open, в котором первая ракетка мира потерпела поражение (1:6, 6:4, 4:6).

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“В первом сете у меня было ощущение, что я попала под поезд. Все было очень быстро. Но я не испугалась, я знала, что могу побороться. Я попыталась, но она - Серена Уильямс, и не важно, что я - первая ракетка мира. Мне не на что жаловаться, матч был хороший.

Я могу потерять первую строчку сейчас, но потом могу ее вернуть. На данный момент предстоит много работы, чтобы показать свой лучший уровень. А рейтинг важен только в конце года. Теперь мне интересно, кто победит“, - приводит слова Халеп официальный сайт Australian Open.

Отметим, что для Серены Уильямс это была 16-я победа в карьере над первой ракеткой мира.

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Ранее сообщалось, что Элина Свитолина может отобрать у Симоны Халеп первое место в рейтинге WTA.

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Теги: теннис, Симона Халеп, Серена Уильямс, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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