Уильямс в 16-й раз в карьере обыграла первую ракетку мира

Американская спортсменка в очередной раз сумела обыграть лучшую теннисистку мира.

23-кратная обладательница титулов Большого Шлема Серена Уильямс в трех сетах обыграла первую ракетку мира Симону Халеп.

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Для американской спортсменки эта победа стала 16-й в карьере над лидером мирового рейтинга WTA. В истории тенниса больше побед над первой ракеткой мира только у Мартины Навратиловой - 18, а из играющих теннисисток ближе всех к Серене ее сестра Винус Уильямс - 15 побед над лидером WTA.

Серена Уильямс и Симона Халеп Getty Images

Отметим, что Серена Уильямс пробилась в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Ранее сообщалось, что в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии также вышла украинка Элина Свитолина, а ее соперницей стала японка Наоми Осака.