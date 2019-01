Зверев в порыве эмоций разбил ракетку о корт, напугав болл-боя

Четвертая ракетка мира Александр Зверев выплеснул негативные эмоции при помощи своей ракетки после одного из неудачных геймов второго сета матча четвертого раунда против канадца Милоша Раонича.

Как сообщает Sports Illustrated, немец сел на свою скамью и принялся неистово бить ракеткой по корту, а потом вовсе выбросил сломанную ракетку в сторону. Своими действиями Зверев напугал болл-боя, который проходил мимо с мячами.

Maybe Alexander Zverev is a Saints or Chiefs fan?



(via @espn) pic.twitter.com/M3MUB9HrE2