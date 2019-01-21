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Зверев в порыве эмоций разбил ракетку о корт, напугав болл-боя

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Во втором сете четвертого круга Australian Open немец не сдержал своих эмоций.
Александр Зверев сломал свою ракетку, ударив ею по корту
Александр Зверев сломал свою ракетку, ударив ею по корту
Getty Images

Четвертая ракетка мира Александр Зверев выплеснул негативные эмоции при помощи своей ракетки после одного из неудачных геймов второго сета матча четвертого раунда против канадца Милоша Раонича.

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Как сообщает Sports Illustrated, немец сел на свою скамью и принялся неистово бить ракеткой по корту, а потом вовсе выбросил сломанную ракетку в сторону. Своими действиями Зверев напугал болл-боя, который проходил мимо с мячами.

Судья матча не оставил этот инцидент без внимания, предупредив Александра о санкциях за такое несдержанное поведение.

Отметим, что Зверев уступил Раоничу в трех сетах - 1:6, 1:6, 6:7(5). Все результаты матчей Открытого чемпионата Австралии можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что именитая американская теннисистка Серена Уильямс попала в курьезную ситуацию перед матчем с Симоной Халеп.

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Теги: теннис, Александр Зверев, Милош Раонич, Открытый чемпионат Австралии по теннису, видео, Australian Open, ATP
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П    21.01.2019, 16:49
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Жесткий немец.
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