Зверев в порыве эмоций разбил ракетку о корт, напугав болл-боя
Четвертая ракетка мира Александр Зверев выплеснул негативные эмоции при помощи своей ракетки после одного из неудачных геймов второго сета матча четвертого раунда против канадца Милоша Раонича.
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Как сообщает Sports Illustrated, немец сел на свою скамью и принялся неистово бить ракеткой по корту, а потом вовсе выбросил сломанную ракетку в сторону. Своими действиями Зверев напугал болл-боя, который проходил мимо с мячами.
Maybe Alexander Zverev is a Saints or Chiefs fan?— Sports Illustrated (@SInow) 21 января 2019 г.
(via @espn) pic.twitter.com/M3MUB9HrE2
Судья матча не оставил этот инцидент без внимания, предупредив Александра о санкциях за такое несдержанное поведение.
Отметим, что Зверев уступил Раоничу в трех сетах - 1:6, 1:6, 6:7(5). Все результаты матчей Открытого чемпионата Австралии можно посмотреть здесь.
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