Свитолина вплотную приблизилась к статусу первой ракетки мира

Украинке необходимо выйти в финал Открытого чемпионата Австралии.

В австралийском Мельбурне проходит первый турнир Большого Шлема этого сезона - Australian Open-2019.

В рамках четвертого круга мэйджора первая ракетка мира румынка Симона Халеп проиграла американке Серене Уильямс, что может лишить ее первой строчки в рейтинге WTA.

Смотри также: Свитолина – Киз: видео обзор победного матча украинки на Australian Open

В обновленном мировом рейтинге у Симоны будет 5582 очка, и сразу четыре теннисистки ведут борьбу за первое место - японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, а также украинка Элина Свитолина.

Элине для того, чтобы стать лучшей теннисисткой планеты, достаточно будет выйти в финал, при условии, что ее соперницей не будет Квитова. Трем другим спортсменкам необходимо выиграть турнир, чтобы стать первой ракеткой мира.

Отметим, что Элина Свитолина в четвертьфинальном матче сыграет с Наоми Осакой. Все пары 1/4 финала Australian Open и результаты матчей можно посмотреть здесь.