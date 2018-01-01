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Свитолина вплотную приблизилась к статусу первой ракетки мира

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Украинке необходимо выйти в финал Открытого чемпионата Австралии.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В австралийском Мельбурне проходит первый турнир Большого Шлема этого сезона - Australian Open-2019.

В рамках четвертого круга мэйджора первая ракетка мира румынка Симона Халеп проиграла американке Серене Уильямс, что может лишить ее первой строчки в рейтинге WTA.

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В обновленном мировом рейтинге у Симоны будет 5582 очка, и сразу четыре теннисистки ведут борьбу за первое место - японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, а также украинка Элина Свитолина.

Элине для того, чтобы стать лучшей теннисисткой планеты, достаточно будет выйти в финал, при условии, что ее соперницей не будет Квитова. Трем другим спортсменкам необходимо выиграть турнир, чтобы стать первой ракеткой мира.

Отметим, что Элина Свитолина в четвертьфинальном матче сыграет с Наоми Осакой. Все пары 1/4 финала Australian Open и результаты матчей можно посмотреть здесь.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, рейтинг, рейтинг WTA, WTA, Australian Open, Открытый чемпионат Австралии по теннису
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