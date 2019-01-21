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Курьез дня: Уильямс по ошибке приняла себя за первую ракетку мира

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Именитая американка вышла на корт в тот момент, когда диктор объявил выход первой ракетки мира, которой сейчас является Симона Халеп.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс встречалась с первой ракеткой мира Симоной Халеп в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

23-кратная победительница турниров Большого Шлема попала в неловкую ситуацию перед началом поединка. Серена была весьма сконцентрирована на предстоящей игре, и вышла на корт из-под трибунного помещения в то время, когда диктор приглашал выйти Симону Халеп.

Уильямс предстала публике в тот самый момент, когда диктор сказал: “Поприветствуем первую ракетку мира...“. Американке пришлось сделать резкий разворот и спрятаться от зрителей, пропустив вперед Симону.

Стоит сказать, что Уильямс в трех сетах сумела вырвать победу у первой ракетки мира. С полным расписанием и результатами матчей Australian Open можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет с японкой Наоми Осакой.

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Теги: теннис, Серена Уильямс, Симона Халеп, Открытый чемпионат Австралии по теннису, видео, прикол, WTA, Australian Open
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Комментариев (1)
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Boxerogos    21.01.2019, 15:49
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Boxerogos
Обезьяна явно попутала берега...Проверьте её на допинг немедленно!
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