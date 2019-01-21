Курьез дня: Уильямс по ошибке приняла себя за первую ракетку мира

Именитая американка вышла на корт в тот момент, когда диктор объявил выход первой ракетки мира, которой сейчас является Симона Халеп.

Американская теннисистка Серена Уильямс встречалась с первой ракеткой мира Симоной Халеп в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

23-кратная победительница турниров Большого Шлема попала в неловкую ситуацию перед началом поединка. Серена была весьма сконцентрирована на предстоящей игре, и вышла на корт из-под трибунного помещения в то время, когда диктор приглашал выйти Симону Халеп.

Уильямс предстала публике в тот самый момент, когда диктор сказал: “Поприветствуем первую ракетку мира...“. Американке пришлось сделать резкий разворот и спрятаться от зрителей, пропустив вперед Симону.

Стоит сказать, что Уильямс в трех сетах сумела вырвать победу у первой ракетки мира. С полным расписанием и результатами матчей Australian Open можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет с японкой Наоми Осакой.