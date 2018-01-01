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Australian Open: Уильямс победила Халеп и вышла в четвертьфинал

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Американка выбила первую ракетку мира.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

23-кратная обладательница титулов турниров Большого Шлема Серена Уильямс пробилась в четвертьфинал Australian Open, обыграв первую ракетку мира Симону Халеп.

Первый сет остался за американкой, однако во втором инициативу перехватила румынка. Серена нашла в себе силы собраться и переломила ход матча, взяв третий сет.

Матч продолжался 1 час 47 минут.

Уильямс совершила 9 эйсов, допустила две двойных ошибки, реализовав 5 брейк-поинтов из 10. Халеп, в свою очередь, сделала 2 подачи навылет, дважды ошиблась, вводя мяч в игру и взяла три гейма на приеме.

Australian Open, четвертый круг

Серена Уильямс (США) - Симона Халеп (Румыния) 6:1, 4:6, 6:4

В следующем матче Уильямс-младшая встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

На нашем сайте вы можете ознакомится с полным расписанием и результатами матчей Открытого чемпионата Австралии-2019.

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Теги: теннис, Серена Уильямс, Симона Халеп, Australian Open
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