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Свитолина: Я могу выигрывать тяжелые матчи

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Украинка призналась, что победа на Итоговом турнире придала ей уверенности.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

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В 1/8 финала она обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

"Был ли третий гейм решающей партии ключевым? Я не хотела так думать, потому что если бы я проиграла, то очень расстроилась бы. Я старалась быть сильной психологически и доставала все мячи. Это сработало. Я понимала, что в следующем гейме на приеме у меня будет шанс. Поэтому важно было на 100% сконцентрироваться на игре.

Итоговый чемпионат показал, на что я способна. Я могу выигрывать тяжелые матчи. Победа в Сингапуре придала мне уверенности. Но я стараюсь не думать об этом, а двигаться вперед. Я жду следующего испытания и стараюсь выиграть как можно больше матчей и титулов", - цитирует Свитолину официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с японкой Наоми Осакой.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Australian Open
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Источник: ausopen.com

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