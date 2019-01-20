Стала известна следующая соперница Свитолиной на Australian Open

В четвертьфинале украинка сыграет с японкой Наоми Осакой.

Представительница Японии Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвертым номером, станет следующей соперницей украинки Элины Свитолиной.

За выход в четвертьфинал Осака обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 50 минут.

На счету Осаки 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4. Севастова отметилась 1 эйсом, отсутствием двойных ошибок и 2 брейк-пойнтами из 10.

Осака и Свитолина между собой играли пять раз и три встречи закончились победой украинки, в том числе обе встречи в 2018 году - в четвертьфинале в Дубае (6:2, 6:4) и во втором круге в Майами (6:4, 6:2).

Ранее Элина Свитолина выиграла у американки Мэдисон Киз.