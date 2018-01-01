Свитолина пробилась в четвертьфинал Australian Open

Украинка в трех сетах обыграла представительницу США.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в четвертом круге турнира американку Мэдисон Киз.

Украинка без проблем победила в первом сете. Киз допустила много ошибок и выглядела не очень собранной.

Однако уже в конце сета соперница Свитолиной стала точнее, а сама Элина обратилась за помощью к медперсоналу из-за беспокоившей ее мозоли на левой ноге. Первый сет - в копилку украинки 6:2.

Во втором сете американка собралась, а Свитолина, в свою очередь, смогла выиграть только 11 очков за всю партию и, соответственно, отдала сет сопернице.

Все решилось в третьей партии, когда Свитолина смогла навязать свою игру. В третьем гейме, который длился 15 минут, украинка отыграла 5 брейкпоинтов, а Киз к тому времени явно устала, не сумев защитить подачу. Свитолина сначала повела 3:1, а когда соперница окончательно сдалась, довела дело до победного конца.

Australian Open. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:2, 1:6, 6:1

В четвертьфинале украинская теннисистка сыграет против японки Наоми Осаки, которая выбила представительницу Латвии Анастасию Севастову.