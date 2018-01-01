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Новый парень Свитолиной блеснул знаниями русского языка

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Гаэль Монфис выучил одну фразу на русском языке.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
instagram.com/g.e.m.s.life/

Французский теннисист Гаэль Монфис, с которым встречается первая ракетка Украины Элина Свитолина, продемонстрировал фанатам свои знания русского языка.

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Элина и Монфис в Stories в Instagram отвечали на вопросы фанатов о своих отношениях, и один из подписчиков спросил у француза, когда он выучит русский или украинский язык. В ответ Монфис записал видео, где он говорит на русском: “Как дела, братан?“.

Также пара рассказала своим подписчикам, что они из всех турниров Большого Шлема предпочитают Ролан Гаррос, а их любимое совместное хобби - танцы.

А на некоторые вопросы фанатов Элина и Гаэль предпочли ответить забавными фотографиями.

Кто инициировал отношения?
Кто инициировал отношения?
instagram.com/g.e.m.s.life/

Кто лучше играет в теннис?
Кто лучше играет в теннис?
instagram.com/g.e.m.s.life/

Кто лучше в шоппинге?
Кто лучше в шоппинге?
instagram.com/g.e.m.s.life/

Кто смешнее? Гаэль или Элина?
Кто смешнее? Гаэль или Элина?
instagram.com/g.e.m.s.life/

Напомним, об отношениях Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса официально стало известно после одного из матчей украинки на Australian Open.

Позже влюбленные создали совместную страничку в Instagram, где с радостью общаются с фанатами и рассказывают о своих отношениях.

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Теги: теннис, Гаэль Монфис, Элина Свитолина, WTA, ATP, видео, фото
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