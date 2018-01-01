Переключиться на мобильную версию

Федерера не узнала охрана Australian Open, заставив швейцарца предъявить пропуск

Комментариев: 0
Курьезный инцидент произошел в подтрибунном помещении одного из австралийских кортов.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерере попал в забавную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии.

Читай также: Федерер - самый возрастной игрок в топ-100 ATP

Третья ракетка мира направлялся в раздевалку, однако он не взял с собой специальный пропуск. Служба безопасности не узнала теннисиста и остановила его у двери. Федереру пришлось дожидаться одного из членов своей команды, который провел его внутрь.

Видео инцидента было опубликовано на официальном YouTube-канале Australian Open.

Стоит сказать, что за свою карьеру Федерер шесть раз был триумфатором Открытого чемпионата Австралии, а последняя победа состоялась в прошлом году.

Ранее Роджер Федерер назвал главного фаворита Australian Open-2019.

Поделись:
Теги: теннис, Роджер Федерер, Открытый чемпионат Австралии по теннису, прикол, видео, ATP, Australian Open, Мельбурн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь