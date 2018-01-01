Федерера не узнала охрана Australian Open, заставив швейцарца предъявить пропуск

Курьезный инцидент произошел в подтрибунном помещении одного из австралийских кортов.

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерере попал в забавную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии.

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Третья ракетка мира направлялся в раздевалку, однако он не взял с собой специальный пропуск. Служба безопасности не узнала теннисиста и остановила его у двери. Федереру пришлось дожидаться одного из членов своей команды, который провел его внутрь.

Видео инцидента было опубликовано на официальном YouTube-канале Australian Open.

Стоит сказать, что за свою карьеру Федерер шесть раз был триумфатором Открытого чемпионата Австралии, а последняя победа состоялась в прошлом году.

Ранее Роджер Федерер назвал главного фаворита Australian Open-2019.