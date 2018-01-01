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Свитолина: Я поддержала Шуай, ведь теннис далеко не самое главное в жизни

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Украинка после победы подсела к своей сопернице, чтобы высказать слова поддержки.
Чжан Шуай и Элина Свитолина после матча
Чжан Шуай и Элина Свитолина после матча
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после победы над китаянкой Чжан Шуай в матче третьего круга Australian Open показала свои человеческие качества, которые высоко оценила астралийская публика и фанаты нашей теннисистки.

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Свитолина после завершения поединка подошла к своей сопернице и присела возле нее. Девушки обменялись несколькими фразами, китаянка подарила украинке искреннюю улыбку, а зрители наградили Элину аплодисментами.

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“Мы обе сегодня боролись за победу и оставили все силы на корте. Но теннис - далеко не все в нашей жизни. В условиях конкуренции важно оставаться человеком и проявлять доброту и уважение. Матч - всего лишь матч, а не конец жизни.

Шуай - прекрасная девушка, иногда мы с ней вместе проводим тренировки. Мой поступок не является особенным - когда кто-то грустит, этого человека необходимо поддержать“, - приводит слова Свитолиной официальный сайт Australian Open.

Смотрите также видео обзор поединка Свитолина - Шуай.

Ранее сообщалось, с кем сразится Элина Свитолина в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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